UBS senkt Ziel für Lloyds auf 50 Pence - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lloyds von 62 auf 50 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Investoren verfügten nicht über Zahlen, die die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Banken beziffern, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Zahlen der britischen Geldhäuser zum ersten Quartal könnten bestenfalls Ansätze einer Antwort hierauf geben. Möglicherweise seien in den Kursen aber auch schon zu viele Kapitalrisiken eingepreist./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.