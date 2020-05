UBS senkt Ziel für Kering auf 583 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 589 auf 583 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Das größte Risiko für die Luxusgüterbranche bleibe die Entwicklung des Tourismus in diesem Jahr, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Da die Mehrzahl der potenziellen Käufer in den kommenden drei bis vier Monaten keine Reisen planten, habe sie ihre Schätzungen für den Sektor gesenkt. Die aktuelle Bewertung zeuge von der starken fundamentalen Lage. Die aussichtsreichsten Unternehmen seien Kering und LVMH./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.