UBS senkt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1800 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1920 auf 1800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Erreichung der Jahresziele hänge von einer Erholung des Impfstoffgeschäfts ab, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte fehle es an Kurstreibern für die Aktie. Sie sei aber weiter von ihrer langfristigen Kaufempfehlung für den britischen Pharmakonzern überzeugt./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 11:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.