UBS senkt Ziel für Credit Suisse auf 10,40 Franken - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 11 auf 10,40 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Trotz einiger kritischer Einzelheiten im ersten Quartal habe sich seine grundsätzlich positive Einschätzung der Aktien der Schweizer nicht verändert, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Risikokosten, die seiner Meinung nach ansteigen werden, reduzierte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem und im nächstem Jahr um fünf beziehungsweise zwei Prozent./kro/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.