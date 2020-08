UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 85 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 89 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.In der zweiten Jahreshälfte geplante, zusätzliche Investitionen für neue Produkte dürften die Margenambitionen des Konsumgüterherstellers bremsen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Bemühungen, im Onlinebereich aufzuholen, machten ein Erreichen der Profitabilitätsziele für 2023 weniger wahrscheinlich./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.