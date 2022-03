UBS senkt Ziel für BNP Paribas auf 60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 69,60 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mate Nemes kürzte mit Blick auf die jüngste Quartalsbilanz und das unsichere Marktumfeld die Prognosen für die französische Bank, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Ziele des Instituts bezeichnete er indes als attraktiv./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 11:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.