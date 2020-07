UBS senkt Ziel für ArcelorMittal auf 11 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 12 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Stahlkonzern könnte im zweiten Quartal die Talsohle durchschritten haben, aber der Verlauf des zweiten Halbjahres sei noch schwer zu prognostizieren, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe eine Spekulation auf eine zyklische Erholung der Weltwirtschaft. Mittelfristig sei die aktuelle Bewertung günstig./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.