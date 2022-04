UBS senkt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 3600 Dollar - 'Buy'

Finanztrends Video zu Alphabet A



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 3850 auf 3600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Google-Mutter habe im abgelaufenen Quartal schwächere Umsätze bei YouTube verbucht, während die Umsätze mit der Suchmaschine Google im Rahmen der Erwartungen gelegen und sich die Margen leicht verbessert hätten, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält es für gut möglich, dass die Aktie einen Teil ihrer nachbörslichen Verluste an diesem Tag wieder wettmachen könnte./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 04:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 04:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.