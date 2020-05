UBS senkt Ziel für Allianz auf 235 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz SE angesichts eines zurückgenommenen Gewinnziels für 2020 von 255 auf 235 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das erste Quartal des Versicherungskonzerns sei scheinbar im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht den Versicherer aber gut genug aufgestellt, um die Viruskrise zu meistern. Das niedrigere Kursziel begründete er mit einer gesunkenen Sektorbewertung./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.