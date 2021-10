UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 93 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Im Zuge der Resultate zum dritten Quartal senkte Analyst Geoff Haire seine Gewinnannahmen (EPS). Für das laufende Jahr sei mit sinkenden Margen zu rechnen, da höhere Preise und ein besserer Mix nicht die steigenden Kosten ausgleichen könnten, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um sein operatives Ziel (Ebitda) für 2023 zu erreichen, müsse sich der Farben- und Lackehersteller strecken./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.