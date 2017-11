UBS senkt Yara auf 'Sell' - Ziel 320 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Yara von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 375 auf 320 norwegische Kronen gesenkt.Der Markt rechne für 2018 mit einem deutlichen Anstieg der Harnstoffpreise, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er komme nach eingehender Analyse jedoch zu einer gänzlich anderen Einschätzung: deutlich sinkende Auslastung und Überangebot. Zudem könnten Investitionen des Düngemittelherstellers in Afrika die Erholung der Barmittelzugänge verzögern./ag/zb Datum der Analyse: 30.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.