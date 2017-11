UBS senkt RIB Software auf 'Sell' - Ziel aber erhöht auf 18 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat RIB Software von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 15,10 auf 18,00 Euro angehoben.Die Investitionen des Bausoftware-Herstellers in das mit Flex Ltd. gegründete Gemeinschaftsunternehmen YTWO dürften im kommenden Jahr zunächst einmal belasten, schrieb Analyst Michael Briest in einer Studie vom Mittwoch. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau ist die Aktie des TecDax-Unternehmens seines Erachtens zu teuer./ajx/ck Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.