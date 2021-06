UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 1125 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 1125 Pence belassen.Die Nachrichtenlage für den Billigflieger solle positiv sein mit Blick auf eine Erholung des Reiseverkehrs, doch sei dies weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2021 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.