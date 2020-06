UBS senkt BMW auf 'Neutral' und hebt Ziel auf 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 60 Euro angehoben.Nach der jüngst kräftigen Kurserholung dürften nun wieder verstärkt die strukturellen Herausforderungen in den Fokus rücken, denen der Autobauer gegenüber stehe, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Dabei verwies er vor allem auf den zögerlichen Übergang hin zu E-Fahrzeugen und autonomes Fahren./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 16:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.