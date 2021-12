UBS senkt BASF auf 'Neutral' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 62 Euro gesenkt. Analyst Andrew Stott sieht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie 2022 nur geringe Chancen für eine Trendwende der Papiere der Ludwigshafener. Die im Oktober noch erhoffte längere Stärkephase im Basischemiegeschäft dank China scheine nicht einzutreffen. Aufgrund neuer Ethylen-Kapazitäten, die an den Markt kämen, ist Stott inzwischen sogar sehr skeptisch./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.