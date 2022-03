UBS kappt Ziel für Fresenius auf 30 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius SE von 42 auf 30 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Gegenwind in den Krankenhaus- und Medizinsparten Helios und Kabi zehrten den Optimismus für die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) auf, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. FMC sei die Attraktion der Bad Homburger und dort könnten Anleger besser direkt investieren./tih/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.