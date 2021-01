UBS hebt Ziel für Yara auf 435 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Yara von 400 auf 435 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.In Abwesenheit von Fusionen und Übernahmen in der Branche dürften die Düngemittelproduzenten den Aktionären mittels Aktienrückkäufen entgegen kommen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.