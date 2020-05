UBS hebt Ziel für Wacker Chemie auf 70 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Konsensschätzungen am Markt für das Gesamtjahr 2020 seien zu pessimistisch, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gelte selbst dann, wenn es im zweiten Quartal steil bergab gehen sollte. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2020 bis 2022 teils deutlich an./kro/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 03:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.