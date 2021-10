UBS hebt Ziel für Universal Music auf 27 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UMG von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Für die bestehenden Schätzungen des Musikkonzerns bestehe Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Das Unternehmen bleibe einer der Kerninvestments in der Branche./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 19:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.