UBS hebt Ziel für Unicredit auf 12,40 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unicredit anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 11,70 auf 12,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Entgegen seinen Befürchtungen vor der Präsentation der Resultate habe er die Gewinnprognosen auch für die italienische Großbank teils deutlich anheben können, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit könne er nun an seiner Überzeugung festhalten, dass die Aktien auf lange Sicht attraktiv bewertet seien./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 13:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 13:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.