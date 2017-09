UBS hebt Ziel für Total SA auf 49 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Total SA von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Zielerhöhung reflektiere den Vorteil der von ihm erwarteten höheren Gewinnmargen in der Ölverarbeitung sowie die Anpassung der Bewertung an die Aktien der Wettbewerber Shell und BP, schrieb Analyst Jon Rigby in einer Branchenstudie vom Mittwoch./mis/ag Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.