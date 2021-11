UBS hebt Ziel für Sanofi auf 116 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das so wichtige Neurodermitios-Mittel Dupixent werde das Umsatzziel von 10 Milliarden Euro spielend erreichen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus ihrer Sicht können es die Schweizer um die Hälfte auf 15 Milliarden hochschrauben. Damit läge man um 3 Milliarden über den Markterwartungen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.