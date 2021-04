UBS hebt Ziel für STMicro auf 35,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Quartalszahlen von 35,00 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die vom Chipkonzern ausgegebenen Jahresziele bestätigten seine Sicht, dass es 2021 kaum Störungen gebe, was die mit dem Kunden Apple erwirtschaftete Erlöse betreffe, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kurspotenzial der Aktie sei aber begrenzt./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 20:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.