UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 84 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen für das vierte Quartal von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen vor allem wegen des Gewinnbeitrags aus dem Autozuliefergeschäft übertroffen, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Donnerstag. Die im vierten Quartal in der Rüstungssparte generierten Barmittel unterstützten seine Erwartung, dass in diesem Punkt eine Wende bevorstehe./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.