UBS hebt Ziel für Prudential auf 1685 Pence - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prudential von 1655 auf 1685 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensversicherer sei stark in den Wachstumsmärkten Asien und Afrika engagiert, schrieb Analyst Nasib Ahmed in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hohe Wachstumspotenzial der Aktien könne sich jedoch erst dann entfalten, wenn die seit Beginn der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Festlandchina und Hongkong wieder geöffnet wird. Dies könnte bereits in der "Goldenen Woche" vom 1. bis zum 7. Oktober der Fall sein./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 07:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.