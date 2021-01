UBS hebt Ziel für Philips auf 54 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Hersteller von Gesundheitstechnik habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Matthew Taylor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum der Auftragseingänge sei ermutigend für das neue Jahr. Er korrigierte zwar dennoch seine Schätzungen etwas nach unten, begründete das höhere Kursziel aber mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum und niedrigeren Schulden./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.