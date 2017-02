UBS hebt Ziel für PSA auf 18 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für den Peugeot-Mutterkonzern PSA nach Zahlen von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Fokus beim französischen Autobauer habe sich von den Kosten auf Wachstum verlagert, schrieb Analyst David Lesne in einer Studie vom Montag. Die geplante Opel-Übernahme sieht der Analyst aber mit gemischten Gefühlen: Opel verbrenne derzeit Geld, und ein großangelegter Umbau sei nötig. Zudem sei der deutsche Autobauer mit Deutschland und Großbritannien in genau jenen Ländern am stärksten, die sich der Spitze des Zyklus näherten und sich bald abschwächen dürften./men/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.