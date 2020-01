UBS hebt Ziel für Osram auf 46 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Osram von 35 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Nach der erfolgreichen Übernahme von Osram durch AMS habe er die zu erwartenden Synergieeffekte in seine Berechnungen mit einbezogen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein erwarteter Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sei bereits in der Bewertung eingepreist. Weier hält es für nicht gesichert, dass solch ein Vertrag zu einer höheren Bewertung der Aktie führen wird. Die Schwäche des Automarkts trübe die fundamentalen Aussichten./ssc/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.