UBS hebt Ziel für Leoni auf 47 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Leoni von 39 auf 47 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Der Automobilzulieferer habe im dritten Quartal eine der branchenweit besten Wachstumsraten gezeigt, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das Schlussquartal dürfte solide ausfallen. Mit seiner höheren Gewinnschätzung je Aktie liege er nun auf Augenhöhe mit der Konsensprognose. Dennoch bleibe er entgegen der Auffassung am Markt bei seiner Ansicht, dass Leoni kein reiner Nutznießer des Elektrifizierungstrends in der Autoindustrie ist. Somit sei der Bewertungsaufschlag nicht gerechtfertigt./bek/ajx Datum der Analyse: 24.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.