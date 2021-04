UBS hebt Ziel für LafargeHolcim auf 61,50 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LafargeHolcim von 57,00 auf 61,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der vor der Umbenennung in Holcim stehende Baustoffkonzern biete eine kurzfristige Ergebnisdynamik sowie eine mittelfristige Transformationsstory, sollte von Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft profitieren und sei zudem immer noch vernünftig bewertet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 20:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.