UBS hebt Ziel für LafargeHolcim auf 56 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LafargeHolcim von 49,50 auf 56,00 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Die anfangs noch am Markt als zu ambitioniert empfundenen Ziele für 2018 seien inzwischen so realistisch wie nie zuvor, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sei dies in der Aktie bereits weitestgehend eingepreist. Der aktuelle Schwung des Baustoffekonzerns dürfte aber - auch dank der niedrigen Vergleichsbasis aus dem ersten Geschäftshalbjahr - das Papier stützen. Der Experte überarbeitete seine Annahmen./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.