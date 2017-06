UBS hebt Ziel für Kion auf 72 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Kion nach einer Umfrage der Schweizer Großbank zum Thema Lagerautomatisierung von 59 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Die Markterwartungen an das Geschäft mit Lagersystem-Lösungen könnten sich als zu hoch erweisen, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Mittwoch. Dies könnte jedoch in diesem Jahr durch die zu niedrige Erwartungen an das Kerngeschäft mit Gabelstaplern kompensiert werden./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.