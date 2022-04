UBS hebt Ziel für Kering auf 805 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 803 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterkonzerns seien insgesamt höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Covid-Abriegelungen in China hätten allerdings das Wachstum der Marke Gucci beeinträchtigt./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 23:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.