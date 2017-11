UBS hebt Ziel für Infineon auf 27 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon nach einer Umfrage zur Kundenakzeptanz für Elektromobilität von 26,50 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst David Mulholland betonte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie, dass das Interesse der Konsumenten an elektrischen Autoantrieben weiter steige. Der Halbleitersektor sei ein Profiteur davon. Dort rate er bei Einzelwerten aber zu einem selektiven Vorgehen. Infineon zählt er zu seinen präferierten Werten./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.