UBS hebt Ziel für Infineon auf 17,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Infineon von 16,20 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Im Jahr 2017 dürften Übernahmen weiter ein Thema in der Branche bleiben, mittlerweile aber in geringerem Umfang, schrieb Analyst Gareth Jenkins in einer europäischen Sektorstudie zu Techwerten vom Montag. Zudem dürfte der Fokus auf der Margenentwicklung liegen sowie Fortschritten im Bereich Automobil, Lithographie oder etwa im Gesundheitswesen. Die Infineon-Aktie sieht der Experte innerhalb der Branche als fair bewertet an. In einem abwärts gerichteten Konjunkturzyklus könnte sie sich aber überdurchschnittlich entwickeln./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.