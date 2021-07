UBS hebt Ziel für AB Inbev auf 63 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die gute Umsatzdynamik des Brauereikonzerns aus dem ersten Jahresviertel dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob die Ergebnisschätzungen je Aktie bis 2023 leicht an. Das Chance-Risikoverhältnis sei aber ausgeglichen./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 04:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 04:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.