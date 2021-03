UBS hebt Ziel für HSBC auf 430 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 330 auf 430 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst Jason Napier sprach in einer Studie vom Donnerstagabend von besseren Ergebnissen der Bank im vierten Quartal. Er hob seine Schätzungen an. Die britische Bank sei eine Möglichkeit, um mittelfristig auf eine wieder anziehende Inflation zu setzen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.