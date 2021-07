UBS hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1500 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1370 auf 1500 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Viele seien vor dem Kapitalmarkttag der Vorwoche überaus skeptisch gewesen und müssten die Gewinnchancen der Briten nun neu überdenken, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber erst 2022 richtig interessant./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.