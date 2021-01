UBS hebt Ziel für Fuchs Petrolub auf 45 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen.Analyst Andrew Stott erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzung für den durchschnittlichen Gewinn je Aktie im Chemiesektor um fünf Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der bewerteten Titel erhöhte er um acht Prozent. Das höhere Kursziel für Fuchs basiere auf starken vorläufigen Zahlen im vierten Quartal 2020./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.