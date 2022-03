UBS hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 25,20 Euro- 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 24,50 auf 25,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang der Aktie in den vergangenen zwei Wochen erscheine übertrieben, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf den stabilen Kurs der US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Zudem sei der Konzern nicht in Russland und der Ukraine tätig./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 14:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.