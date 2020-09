UBS hebt Ziel für Deutsche Post auf 43 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Post von 39,50 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Cristian Nedelcu hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operative Gewinnschätzung in diesem Jahr an wegen einer besseren Volumen- und Preisentwicklung am Markt für Express-Sendungen. Seine Schätzungen seien nun neun Prozent höher als der Marktkonsens. Die Bewertung der Papiere des Logistikkonzerns sei attraktiv./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 18:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.