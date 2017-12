UBS hebt Ziel für Delivery Hero auf 39 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 34,50 auf 39,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Angesichts zahlreicher Unwägbarkeiten rund um den Essenslieferanten bleibe er zwar bei seinem Anlageurteil, doch die Geschäftsentwicklung im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sei beeindruckend, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel hob er an wegen des Verkaufs der britischen Tochter HungryHouse und seinem zudem weiter in die Zukunft transferierten Bewertungsmodell für die Aktie./ck/das Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.