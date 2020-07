UBS hebt Ziel für Covestro auf 37 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Bei dem Kunststoffkonzern bremse das Risiko eines Überangebotes auf den Märkten für Polycarbonat und für das Hartschaum-Vorprodukt MDI die Gewinnerholung (Ebitda), schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.