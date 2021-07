UBS hebt Ziel für Barclays auf 220 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 210 auf 220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Briten dürften eigentlich nicht zu den am niedrigsten bewerteten Banken unter seiner Beobachtung gehören, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Die Gewinn der Bank sollten steigen, die Kapitalausstattung besser werden und Aktienrückkäufe auch irgendwann auf der Agenda stehen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 18:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.