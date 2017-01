UBS hebt Ziel für BASF auf 100 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für BASF mit Blick auf das neue Jahr von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Er bleibe für den gesamten europäischen Chemiesektor positiv gestimmt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer Studie vom Dienstag. Für den deutschen Chemiekonzern hob er unter anderem wegen steigender Preise für Chemikalien in Asien seine Schätzungen deutlich an und betonte, dass die Aktie unter den großen europäischen Chemiekonzernen sein "Top Pick" bleibe. Die strengeren regulatorischen Prüfungen in China seien zudem gut für Unternehmen wie BASF, die über hohe westliche Sicherheitsstandards verfügten./ck/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.