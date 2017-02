UBS hebt Ziel für Airbus Group auf 82 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus Group SE":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 77 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Resultate des Flugzeugbauers für 2016 stützten ihre These, dass der Free Cashflow anziehe, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer Studie vom Donnerstag. Dies dürfte von nun an auch der Aktie Auftrieb geben./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.