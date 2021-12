UBS hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 32 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 27,50 auf 32,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen. Er zeigte sich optimistisch mit Blick auf die Aussichten für die Online-Tochter Bol.com und die kurzfristige Entwicklung der Supermarktkette in den USA. Die Aktie sei aber bereits fair bewertet, weshalb es bei dem neutralen Votum bleibe./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.