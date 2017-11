UBS hebt RWE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 24,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat RWE von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 24,80 Euro angehoben.Nach einem bisher starken Jahr könnte sich die Aktie des Energieversorgers auch 2018 überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bisher habe er RWE vorsichtig gesehen. Doch nach dem Ausverkauf in den vergangenen zwei Wochen und dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche hielten sich die Risiken wegen des Kohlestroms in Grenzen. Zudem dürfte die Aktie von steigenden Zinsen profitieren, und im kommenden Jahr sollte auch die Zukunft der Ökostromtochter Innogy klarer werden./gl/ajx Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.