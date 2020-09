UBS hebt Novartis auf 'Buy' - Ziel hoch auf 98 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 88 auf 98 Franken angehoben.Insbesondere die Bewertung der Aktie sei ein Kaufargument, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien würden derzeit nahe dem zweijährigen Tief gegenüber der europäischen Konkurrenz gehandelt - trotz des überdurchschnittlichen jährlichen Ergebniswachstums, so Sutcliffe. Dabei hätten sich die Konsenserwartungen für das Augenmittel Beovu und Mayzent zur Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) stabilisiert. Zudem habe der Pharmakonzern mehrere interessante Produkte in der Pipeline./jl/stk/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.