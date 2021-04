UBS hebt National Grid auf 'Buy' - Ziel 1000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 928 auf 1000 Pence angehoben.Nach der Abstufung im November rate er nun aus gleich dreierlei Gründen wieder zum Kauf der Aktie des Energienetzbetreibers, Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf eine Reihe an möglichen Kurstreibern und Effekte durch den Zukauf von Western Power Distribution (WPD)./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 23:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 23:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.